Interwencja posła Kukiz'15. Chodzi o matury

Poseł Tomasz Jaskóła z Kukiz'15 domaga się interwencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wyjaśnień od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Do obu instytucji trafiły już pisma w tej sprawie.

To pokłosie publikacji portalu Onet. Dziennikarze medium ustalili, że jeszcze do niedawna podatnicy płacili wojskowej drukarni za drukowanie matur i egzaminów gimnazjalnych rocznie około 34 mln zł. W 2017 r. prywatna firma z Częstochowy zaoferowała się zrobić to samo za 8 mln zł mniej i wygrała przetarg. Przeciwko niej ruszyła cała państwowa machina. – Naruszyliśmy interesy wojska i to był błąd – mówili pracownicy częstochowskiej drukarni, którzy twierdzą, że państwo od lat przepłaca za drukowanie egzaminów.

Tomasz Jaskóła z Kukiz'15 złożył w tej sprawie wniosek o podjęcie działań kontrolnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie polityk domaga się od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnienia wszystkich dokumentów z postępowań przetargowych na lata 2017, 2018, 2019 i 202