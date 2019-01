Krasnodębski: Andruszkiewicz? Dowiedziałem się o jego istnieniu niedawno

– Bardzo przepraszam, ale nie znam poglądów, nie studiowałem tego – dodawał pytany o opinię na temat wyboru nowego wiceministra cyfryzacji.

"Tusk został powołany wbrew stanowisku polskiego rządu"

Krasnodębski był również pytany o słowa szefa MSZ na temat Donalda Tuska. "Donald Tuska nie jest przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej" – podkreślał szef polskiej dyplomacji minister Jacek Czaputowicz.

- Przy powoływaniu Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej pogwałcono dwie zasady UE. Tusk został powołany wbrew stanowisku polskiego rządu. Był mocno wspierany przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która wymusiła tę decyzję na innych państwach członkowskich - mówił w programie "Wydarzenia i Opinie" wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

– Na pewno nie był kandydatem na to stanowisko rządu polskiego, na drugą kadencję. Był kandydatem Angeli Merkel. Rozumiem, że to właśnie chciał powiedzieć szef MSZ, że wszyscy wiemy, że Jacek Saryusz-Wolski był kandydatem rządu polskiego na to stanowisko – dodawał Zdzisław Krasnodębski.