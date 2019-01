15-latki zginęły w pożarze escape roomu. Na miejscu pracuje prokuratura

"Escape room" to forma rozrywki, zakładająca wydostanie się uczestników z zamkniętego pomieszczenia (pokoju). Jest to możliwe po wykonaniu określonych zadań i rozwiązaniu zagadek.

Właśnie w takim miejscu wczoraj wieczorem doszło do pożaru, w którym zginęło pięć 15-latek. Dziewczynki świętowały urodziny jednej z nich. Ciężko poparzony został też jeden mężczyzna, który obecnie znajduje się w szpitalu. Jak podają służby, mężczyzna prawdopodobnie znajdował się razem z dziewczynkami w escape roomie w momencie wybuchu pożaru.

Żałoba i wspólna modlitwa

Do pożaru doszło przed godziną 18.00, na miejsce szybko przybyła straż pożarna, jednak dla pięciu młodych kobiet, zamkniętych w pokoju, w którym odbywała się zabawa, było już za późno. Strażacy mieli problem z dostaniem się do zamkniętego pokoju, gdzie przebywały dziewczynki, kiedy już udało im się dostać do środka, odnaleźli pięć zwęglonych ciał.

W związku z tragedią szef MSWiA Joachim Brudziński zlecił kontrole przeciwpożarowe we wszystkich obiektach tego typu w Polsce. Kontrole mają ruszyć już dzisiaj, a Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego PSP zaapelował o niekorzystanie z tego typu obiektów do momentu ich zakończenia. Brudziński zapewnił również rodziny ofiar o pełnym wsparciu ze strony państwa.

W związku z tragedią, prezydent Koszalina Piotr Jedliński ogłosił niedzielę dniem żałoby w tym mieście. Odwołane zostały wszystkie imprezy masowe, a Jedliński złożył kondolencje rodzinom ofiar. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Edward Dajczak odwołał też zaplanowany na 6 stycznia Orszak Trzech Króli w Koszalinie. – Ta niewyobrażalna tragedia nie pozwala nam na radosne świętowanie. Chcemy również i w taki sposób wyrazić naszą solidarność z tymi, którzy cierpią. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. 6 stycznia o godz. 12 w koszalińskiej katedrze będę sprawował Mszę św. w intencji ofiar i ich rodzin. Po Eucharystii przejdziemy na plac przed ratuszem na chwilę wspólnej modlitwy – czytamy w komunikacie wydanym przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego.

Kondolencje bliskim ofiar złożył też prezydent Andrzej Duda.