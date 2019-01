"Przyjmiecie Ryszarda Petru do Partii Razem?" Zandberg rozbawiony pytaniem dziennikarza

W listopadzie furorę w interneci robiło nagranie rozmowy dziennikarki TVN24 z Ryszardem Petru. – Jeden stworzył Platformę Obywatelską, drugi PiS, a ja teraz tworzę partię Razem, przepraszam, partię Teraz! – powiedział Petru. Jego wypowiedź rozbawiła dziennikarkę, która wybuchnęła śmiechem.

Do pomyłki Ryszarda Petru odniósł się podczas wywiadu z liderem Partii Razem Adrianem Zandberg dziennikarz Radia ZET Łukasz Konarski.

– Czy przyjmiecie Ryszarda Petru do Partii Razem? Już się dwa razy zapisał prawie – zapytał dziennikarz. Rozbawiony polityk odpowiedział: "Jak się pan domyśla, Ryszard Petru jest dosyć odległy swoimi poglądami od Razem. Myślę, że zdecydowanie lepiej odnajdzie się w pluralistycznym bloku centro-prawicy liberalnej".

Dziennikarz nie dawał jednak za wygraną i zaproponował wydanie Petru "symbolicznej legitymacji honorowego członka" Partii Razem.

– Myślę, że Ryszard Petru dodaje wiele kolorytu polskiemu życiu publicznemu, trochę tak, jak kiedyś dodawał go Janusz Korwin-Mikke – odpowiedział Zandberg. – Ja się oczywiście z Ryszardem Petru kompletnie nie zgadzam, jeśli chodzi o recepty gospodarcze i także jego takie dotąd, jak pamiętam, dosyć zaściankowe poglądy, które mam nadzieję, że ewoluują, to akurat jest dobra informacja – że Ryszard Petru się rozwija. Natomiast powiem panu, że jak go nie było przez tych parę miesięcy, to trochę mi go brakowało (...) tego kolorytu było trochę mniej – dodał polityk.