Czaputowicza: Warto zapytać Donalda Tuska, czyim on jest reprezentantem

Kilka dni temu szef MSZ w rozmowie z mediami stwierdził, że chociaż wybór Donalda Tusk na szefa RE był legalny, to były premier z pewnością nie był reprezentantem Polski. – Warto, by dziennikarze zapytali, czyim reprezentantem on jest – dodał dzisiaj Jacek Czaputowicz.