"Ma się leczyć". Martyniuk zabiera głos ws. wybryków syna

Zenon Martyniuk w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził, że Daniel M. to jego syn. Muzyk poinformował, że wraz z żoną postanowili namówić syna do odwyku.

"Daniel to mój jedyny syn, bardzo go kocham. Jak każde dziecko popełniał w życiu błędy, a my z Danusią jako rodzice pomagaliśmy mu je naprawiać. Ale teraz sprawa jest poważna. Nie chcemy, żeby narkotyki zniszczyły jego życie i naszą rodzinę, dlatego postawiliśmy mu twarde warunki: ma się leczyć. Zrobimy wszystko, by trafił do najlepszych specjalistów i wytrzymał terapię" – mówi gwiazdor disco polo.

Lider zespołu Akcent wyznał, że żona Daniela M. jest w siódmym miesiącu ciąży. Martyniuk wierzy, że jego syn zda "egzamin na ojca". "Takie sytuacje zdarzają się w nie jednej rodzinie, dlatego prosimy wszystkich o wsparcie w tej trudnej dla nas sytuacji, modlitwę i dobre słowo. Tego nam teraz potrzeba. Syn ma dwa miesiące do narodzin córki, by zdać egzamin na ojca i odpowiedzialnego męża, a naprawdę jest o co walczyć" – powiedział muzyk w rozmowie z "Super Expressem".

Czytaj także:

Aresztowany za narkotyki i awanturę z ciężarną żoną. Syn gwiazdy disco polo słynął z agresywnego zachowania?Czytaj także:

Syn gwiazdora disco polo skazany