Grzegorz Braun dołącza do "antyunijnej" koalicji Korwina-Mikke i narodowców

Na początku grudnia liderzy Ruchu Narodowego oraz Wolności poinformowali o podjęciu współpracy w ramach zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. "W środę, 5 grudnia 2018 roku, władze Partii Wolność i Ruchu Narodowego sfinalizowały rozmowy o wspólnym starcie i podpisały umowę powołującą dożycia koalicję wyborczą, która w lutym 2019 roku zarejestruje koalicyjny komitet wyborczy na wybory do Parlamentu Europejskiego" –– poinformował 6 grudnia Ruch Narodowy.

"Nasza koalicja odpowiada na apele o zjednoczenie sił antyunijnych i jest otwarta na innych partnerów. Chcemy współpracy ze środowiskami o zbliżonych do nas poglądach na Unię Europejską i niepodległość Rzeczypospolitej. Naszym celem jest bezkompromisowa obrona naszej Ojczyzny przed brukselskim centralizmem, lewicowymi tendencjami wspieranymi przez UE, zagranicznymi naciskami oraz reprezentowanie polskiego interesu narodowego na forum Parlamentu Europejskiego. Zapraszamy wszystkich zwolenników naszych idei do włączenia się we wspólną batalię, która czeka nas wiosną 2019 roku" – napisali we wspólnym oświadczeniu przedstawiciele obu sił politycznych.

Teraz do "antyunijnej" koalicji dołącza Grzegorz Braun.

