Skoki narciarskie przegrają z pogodą?

W związku z opadami śniegu organizatorzy z austriackiego Bischofshofen nie są pewni czy będą w stanie przygotować skocznie. Decyzja zapadanie w najbliższych godzinach.

Wczoraj po południu odwołano serie treningowe i kwalifikacje. Krótki trening i kwalifikacje (godzina 13.30) i konkurs (godzina 17) mają odbyć się dzisiaj.

– Zawodnicy mieli rano krótki trening siły, a po nim była regeneracja i czekanie w hotelu. Dwa razy byli gotowi przy recepcji do odjazdu na skocznię, ale po przesłaniu przez FIS informacji wrócili do pokoi i obecnie mają się mentalnie przygotowywać do niedzielnego treningu, kwalifikacji i zawodów – mówił wczoraj w rozmowie z Przeglądem Sportowym Adam Małysz, dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim.