Gość TVP Info komentował w rozmowie z dziennikarzem stacji, inicjatywę reklamowaną przez Barbarę Nowacką dotyczącą rozdziału Kościoła od państwa. – Walka z Kościołem nie udała się w okresie PRL i teraz się nie uda, bo jeśli ktoś walczy z opłatkiem i Kościołem to walczy z tradycją, z polskością – tłumaczył Ozdoba.

Polityk stwierdził też, że przedstawianie teg typu inicjatywy w dniu święta Trzech Króli to zwykła prowokacja.

Jak zapowiedziała Barbara Nowacka, dzisiaj w południe przed Sejmem mają zostać przedstawione założenia projektu dotyczącego relacji państwo-Kościół.

– 6 stycznia ogłaszamy projekt dotyczący rozdziału Kościoła od państwa. Będziemy zbierać pod nim podpisy. Współpracujemy w tym obszarze z Nowoczesną również, bo też są zainteresowani rozdziałem Kościoła od państwa –zapowiedziała kilka dni temu Barbara Nowacka. – W konstytucji jest zapisany rozdział Kościoła od państwa i wiemy, że nie jest to przestrzegane. Dlatego niektóre zapisy trzeba będzie wzmocnić, niektóre trzeba będzie wprowadzić jako nowe rzeczy (...) To jest to, z czym będziemy szli, kiedy będziemy w Sejmie. A będziemy w Sejmie w 2019 roku – podkreśliła liderka Inicjatywy Polska.

