Nowacka chce rozdziału Kościoła od państwa. W Święto Trzech Króli pokazała projekt

Inicjatywa Polska przygotowała projekt ustawy, który jest "pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa". Do 20 lutego będą zbierane podpisy w internecie pod petycją, która zostanie złożona w Sejmie. Jeżeli komisja petycji nie będzie chciała rozpatrzyć tej inicjatywy, zostanie uruchomiony projekt obywatelski, czyli zbiórka podpisów. Nowacka prosi o współpracę inne organizacje. Jak powiedziała, projekt dot. rozdziału Kościoła od państwa ma poparcie m. in. Komitetu Obrony Demokracji.

Projekt zakłada m.in. zniesienie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa i wprowadzenie finansowania przez związki wyznaniowe i kościoły, które "chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole" oraz wpisanie religii na listę zajęć dodatkowych. Inicjatywa Polska chce, żeby księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kolejnym założeniem jest likwidacja Funduszu Kościelnego, a także wszystkich komisji rządowo-kościelnych.

– Nie ma naszej zgody na to, żeby to Kościół pisał ustawy, wpływał na polityków mówiąc, jak mają procedować prawo. Nie może być tak, że ludzie wierzący są traktowani dużo lepiej niż osoby niewierzące. Inicjatywa Polska postanowiła rozpocząć dyskusję od przygotowania projektu dot. pierwszego etapu rozdziału Kościoła od państwa, czyli dot. finansowania przede wszystkim religii w szkołach, ale również finansowania z budżetu państwa księży i katechetów. Fundusz Kościelny, ubezpieczenia księży to tematy, które uważamy że są tematami fundamentalnymi – stwierdziła Barbara Nowacka.

