Popek nie żartował? Raper przedstawia manifest gospodarczy swojej partii

– Kochani rodacy, w zaistniałej sytuacji nie mamy co na nich liczyć. Ja mam k***a osobiście tego dość, dlatego robię to dla dobra moich dzieci, waszych dzieci i zajmuję się polityką i otwieram partię Młoda Polska – mówi raper w nagraniu zamieszczonym na jego kanale na YouTube. Film został nagrany na tle budynku parlamentu oraz kompleksu Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

Teraz raper zamieścił w sieci gospodarczy manifest swojego ugrupowania. Wideo zostało nagrane przed budynkiem Ministerstwa Finansów.

– Dobrze zarządzany kraj, w interesie Polek i Polaków, a nie banków i korporacji, jest w stanie i powinien zapewnić dostateczne życie Polakom. Dlatego główną podstawą gospodarczą "Młodej Polski" będzie Nowoczesna Teoria Monetarna – mówi Popek. "Król Albanii" proponuje zastosowanie teorii monetarnej MMT. Raper podkreślił, że twórcą tej koncepcji jest Warren Mosler, główny doradca jego partii. Mosler to amerykański ekonomista i inżynier, założyciel Mosler Automotive i współzałożyciel Centre of Full Employment and Equity na Uniwersytecie Missouri w Kansas.