Ponad milion osób wzięło udział w Orszakach Trzech Króli

W tym roku Orszaki Trzech Króli odbyły się w 752 polskich miastach i miejscowościach. Orszak odbył się także m. in. w Boliwii, Kongo, Rumunii, a także w Betlejem. Motywem przewodnim Orszaku była zachęta do refleksji nad przesłaniem, jakie przyniosła pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny papieża Jana Pawła II. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę tamtej podróży. Hasło wydarzenia to "Odnowi oblicze ziemi".

Największy Orszak już po raz 11. przeszedł tradycyjnie ulicami Warszawy. O godz. 12, po wspólnym odmówieniu modlitwy Anioł Pański, wielobarwny korowód wyruszył z Placu Zamkowego. Orszak przeszedł przez Krakowskie Przedmieście na Plac Józefa Piłsudskiego – tam nastąpiła kulminacja Orszaku, czyli oddanie pokłonu Chrystusowi.

W czasie Orszaku prowadzona była zbiórka pieniędzy "Podaruj dzieciom wakacje", z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

W orszaku organizowanym w Wadowicach udział wzięła para prezydencka. – Chciałbym, abyśmy zawsze pozostali wspólnotą. Wspólnotą myślenia wzajemnie o sobie, wspólnotą bycia razem, wspólnotą rozumienia się nawzajem. Bo to jest także istota Orszaku Trzech Króli. To jest także istota w ogóle Święta Objawienia Pańskiego i Trzech Króli. Bycie razem. Wspólnota rodziny, ducha, wiary i tradycji” – mówił prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia po zakończonym Orszaku.