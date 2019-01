"Bezczelnie wykorzystał tragedię. Do zobaczenia w celi". Durczok atakuje Brudzińskiego

Tragedia do jakiej doszło w Koszalinie, gdzie w wyniku pożaru w escape roomie zginęło 5 nastolatek, stała się dla Kamila Durczoka okazją do zaatakowania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Były dziennikarz TVP i TVN stwierdził: "Min. @jbrudzinski bezczelnie wykorzystał tragedię w Koszalinie do swoich politycznych celów. Kiedyś był jedną z nielicznych jasnych twarzy @pisorgpl. Dzis działa jak hiena". Swój wpis na Twitterze zakończył stwierdzeniem: "Do zobaczenia w celi".

Na odpowiedź Joachima Brudzińskiego, znanego z aktywności w mediach społecznościowych, nie trzeba było długo czekać. "Wstyd się przyznać, ale dla mnie kiedyś pan też wydawał się jasną twarzą dziennikarstwa" – napisał Brudziński. Co ciekawe, zapewnił, że będzie się modlił za Durczoka.

Zaraz po tragedii szef MSWiA zarządził kontrole we wszystkich pokojach zagadek w kraju. Choć wciąż czekamy na szczegółowe wyniki, to już wiadomo, że kilkanaście z escape roomów zostało zamkniętych. W wielu wykryto pomniejsze nieprawidłowości. Właściciele niektórych z escape roomów zostali ukarani grzywną.

