LOT wystartował z Warszawy do serca Londynu. Nowe połączenie

Już 18 lutego polski przewoźnik wykona pierwszy rejs do London-City z Budapesztu, a 1 maja rozpocznie obsługę połączeń także z Wilna, zapewniając tym samym pasażerom z CEE najwygodniejsze połączenie z Londynem.

Rejsy do London City z Warszawy będą obsługiwane według następującego rozkładu połączeń: codziennie (oprócz niedziel) samoloty wystartują do London City o godz. 7:15 i wylądują o 9:00. Popołudniowa częstotliwość z Warszawy została zaplanowana na 16:15 z przylotem o 18:00 (poza sobotami). Rejsy z LCY zaplanowane są na 9:30 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o 13:00 oraz o 18:30 z lądowaniem o 22:00.

Lotnisko London City Airport, położone w dzielnicy Royal Docks jest najbliżej położone do biznesowego i finansowego centrum Londynu, w odległości 9,6 km od City i słynnych atrakcji miasta np. Tower Bridge i wieżowca The Shard. Nowe połączenie LOT-u z pewnością przyczyni się do zacieśniania relacji biznesowych i gospodarczych Polski i Wielkiej Brytanii. W 2017 r. aż 7 milionów osób podróżowało między krajami.

Rozkład umożliwi pasażerom podróżującym z Warszawy, a także z Wilna, Kijowa, Lwowa, Rygi, Bukaresztu, Larnaki, Tbilisi i większości polskich lotnisk regionalnych do odbycia podróży biznesowej w ciągu jednego dnia. Ponadto dla pasażerów podróżujących z Londynu nowe połączenie LOT-u jest doskonałą alternatywą dla lotów do wielu portów w Azji, jak Singapur, Tokio, Seul, Pekin i Astana – z krótką i wygodną przesiadką na Lotnisku Chopina w Warszawie.



– Cieszymy się, że możemy dziś powitać na naszych pokładach pasażerów podróżujących do London-City z Warszawy.Lotnisko LCY jest położone w samym sercu Londynu, co z pewnością docenią osoby, które chcą w jak najkrótszym czasie dostać się do stolicy Wielkiej Brytanii. Wkrótce po uruchomieniu nowych połączeń z Warszawą, LOT poleci do London-City także z dwóch kolejnych europejskich miast: z Budapesztu i Wilna. Jestem przekonany, że ta oferta zostanie doceniona przez naszych pasażerów, szczególnie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, i będą to najbardziej popularne trasy w naszej stale rosnącej siatce połączeń – mówi Adrian Kubicki, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT-u.

Richard Hill, Członek Zarządu ds. handlowych w London City Airport, powiedział: "Dzisiaj, po raz pierwszy od dekady, rozpoczęły się regularne operacje lotnicze między londyńskim City a Polską, które wzmacniają więzi między naszymi krajami, wspierają turystykę i budując więzi gospodarcze między Warszawą i Londynem – teraz i w przyszłości. Warszawa to kolejna duża europejska stolica, która poszerzy naszą ofertę połączeń do Europy Środkowo-Wschodniej i zapewni dalsze połączenia z Azją dzięki rozbudowanej siatce połączeń LOT-u".

"Polskie Linie Lotnicze LOT są pierwszym przewoźnikiem, które wyląduje na lotnisku Londyn-City w 2019 roku, a fakt, że polski przewoźnik strategicznie wybrał najbardziej centralny port lotniczy Londynu inwestując w rozwój połączeń jest dowodem zaufania do doświadczenia, szybkości i komfortu operacji na londyńskim City oraz obietnicą długoterminowych planów rozwoju, które wkrótce obejmą także nowe połączenia z Budapesztem i Wilnem”

Ze względu na stosunkowo krótki pas startowy i stromy kąt podejścia na lotnisko Londyn City, LOT pozyskał do obsługi nowych połączeń cztery Embraery 190 spełniające wymogi operacyjne tego portu. Zostały one dostarczone przewoźnikowi z fabryki producenta w Brazylii z końcem grudnia 2018 r. na mocy kontraktu z leasingodawcą Nordic Aviation Capital (NAC). Nowy E-190 ma na pokładzie do dyspozycji pasażerów 106 wygodnych foteli w klasie biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej co daje efektywne połączenie optymalnego zasięgu i maksymalnej liczby pasażerów.

Bilety na połączenia do i z London City są już dostępne za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży, w tym LOT.com, LOT Contact Centre i u agentów.