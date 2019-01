Koalicja z PO? Rzymkowski: Teoretycznie może powstać. Nie chcemy być przystawką PiS

– Od samego początku mówimy, że po wyborach chcemy rozmawiać ze wszystkimi. To nie jest tak, że PiS ma koalicję z Kukiz’15 jako pewnik. Nie chcemy być traktowani jako przystawka PiS. Jeśli PO zdecyduje się przyjąć większość naszych postulatów, to taka koalicja może powstać, ale nie ma co ukrywać, że wielu parlamentarzystom jest bliżej do PiS niż PO – mówił w poranku „Siódma 9” poseł Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski.

Rzymkowski powiedział w rozmowie, że raport końcowy z prac komisji śledczej ds. Amber Gold powinien powstać "koło marca". – To z racji na pojawiające się nowe dokumenty. Część z nich pojawiła się w listopadzie, ale to skutkowało tym, że wystąpiliśmy o kolejne dokumenty – tłumaczył. Poseł Kukiz’15 został też zapytany, jak to możliwe, że do komisji wciąż spływają dokumenty, chociaż teoretycznie zakończyła ona już prace. –To pokazuje ogrom nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów państwa, że te dokumenty nie były przedłożone komisji. Te dokumenty napływają. Na przykład niezwykle ciekawe dokumenty napłynęły w dniu przesłuchaniu Donalda Tuska – mówił. Tomasz Rzymkowski odniósł się także do najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, który dał jego ugrupowaniu czwarte miejsce. – Blisko 12 proc. jest niezdecydowanych w sondażu, więc realne poparcie jest w okolicach 7-8 proc. To pokazuje, że mamy stabilne poparcie, liczymy na więcej. Jesteśmy trzecią, czwartą siłą na polskiej scenie (...) Bywamy języczkiem u wagi, który decyduje o ważnych rzeczach. Największym sukcesem w ubiegłym roku było zablokowanie zmian w ordynacji do PE. Prosiliśmy o weto i to weto było – stwierdził.