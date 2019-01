Siemoniak niczym Piłat. "PO nie pójdzie na wojnę z Kościołem, ale z dużą życzliwością patrzę na to, co robi Nowacka"

– Mamy w konstytucji przecież autonomię, niezależność pomiędzy państwem i Kościołem i potrzeba po tych 22 latach obowiązywania konstytucji nowej refleksji. Ja mogę powiedzieć, że tutaj jako PO nie mamy kompleksów, bo w pierwszej kadencji rządu Donalda Tuska zlikwidowaliśmy komisję majątkową, potem podjęliśmy rozmowę o finansowaniu Kościoła z odpisów podatkowych, a nie z Funduszu Kościelnego – dodał polityk. Gdy dziennikarka zwróciła mu uwagę, że nic jednak z tego nie wyszło, Siemoniak stwierdził, że to dlatego, że "nie było porozumienia".

Pytany, czy lekcje religii powinny być finansowane przed Kościół, czy przez budżet państwa, polityk PO stwierdził, że "wymaga to ustaleń". – Mówimy o tym, że trzeba ograniczyć lekcje religii do jednej w tygodniu, wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem. Natomiast o szczegółach trzeba rozmawiać. Szkoła to skomplikowany mechanizm, są nauczyciele, rodzice, dzieci – trzeba to dokładnie przeanalizować – dodał.

Inicjatywa Polska przygotowała projekt ustawy, który jest "pierwszym etapem rozdziału Kościoła od państwa". Do 20 lutego będą zbierane podpisy w internecie pod petycją, która zostanie złożona w Sejmie. Jeżeli komisja petycji nie będzie chciała rozpatrzyć tej inicjatywy, zostanie uruchomiony projekt obywatelski, czyli zbiórka podpisów. Nowacka prosi o współpracę inne organizacje. Jak powiedziała, projekt dot. rozdziału Kościoła od państwa ma poparcie m. in. Komitetu Obrony Demokracji.

Projekt zakłada m.in. zniesienie finansowania religii w szkołach z budżetu państwa i wprowadzenie finansowania przez związki wyznaniowe i kościoły, które "chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole" oraz wpisanie religii na listę zajęć dodatkowych. Inicjatywa Polska chce, żeby księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Kolejnym założeniem jest likwidacja Funduszu Kościelnego, a także wszystkich komisji rządowo-kościelnych.