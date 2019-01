Areszt dla organizatora escape roomu w Koszalinie

Miłosz S. to wnuk kobiety, która zarejestrowała działalność escape roomu, w którym doszło do tragedii. Mężczyzna usłyszał wcześniej zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w pożarze.

W pożarze escape roomu w Koszalinie zginęło pięć 15-latek i poważnie ucierpiał 25-letni pracownik obiektu, który obecnie przebywa w szpitalu w Gryficach. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że przyczyną pożaru było nieprawidłowe doprowadzenie gazu.

Dziś Sąd Okręgowy w Koszalinie zdecydował, że Miłosz S. zostanie na trzy miesiące skierowany do aresztu.

