Saryusz-Wolski: W nowej kadencji UE będzie zmieniona

Europoseł powiedział, że bez chrześcijańsko-demokratycznych korzeni Unia Europejska straci swoją tożsamość. – To mówił już Robert Schuman, założyciel, który dzisiaj być może nie dostałby większości głosów w Parlamencie Europejskim. Mówił przecież, że Europa będzie albo chrześcijańska, albo jej nie będzie – przypominał.

Saryusz-Wolski został też zapytany, czy Polska powinna przyjąć euro. – Strefa euro jest dobra dla silnych i bogatych. Możemy to rozważyć, kiedy będziemy silni i bogaci, więc to jest problem, który dzisiaj w ogóle nie stoi na porządku dnia – odpowiedział. Eurodeputowany dodał także, że "do domu, który jest wstrząsany sprzecznościami” nie powinno się wchodzić.