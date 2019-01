Z Krakowa do Zakopanego dwukrotnie szybciej? Morawiecki: Będziemy dalej naprawiać wykluczenia komunikacyjne

Dzięki inwestycji, podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza będzie trwała godzinę, a do Zakopanego półtorej. Do tej pory z Krakowa do obu miast jechało się około trzech godzin.

Etap I obejmuje prace przygotowawcze, tj. opracowanie dokumentacji projektowej i wykup gruntów, niezbędnych pod nowe tory. Kolejne etapy inwestycji odnoszą się do modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 pomiędzy Chabówką a Nowym Sączem oraz budowy nowej trasy, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Etap I jest realizowany w latach 2018 - 2021. Etap II i III będą realizowane odpowiednio w latach 2020-24 i 2020-27.

Ostatecznym efektem przedsięwzięcia będzie zapewnienie lepszych połączeń regionów południowej Małopolski z Krakowem i innymi dużymi aglomeracjami, poprzez radykalne skrócenie czasu przejazdu. Według przeprowadzonych analiz, realizacja projektu umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków – Zakopane, w czasie krótszym niż 2 godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz, poniżej 1 godziny.