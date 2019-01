Ambasador USA spotkała się z Bodnarem. "Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce"

Wizyta ambasador USA w biurze Rzecznika była inicjatywą Adama Bodnara. RPO przyznał, że rozmawiał z Georgette Mosbacher "o sytuacji w Polsce". – Szanuję inteligencję moich rozmówców i pani ambasador doskonale wie, co jest przedmiotem moich wystąpień publicznych i moich zainteresowań. Jedną z ważniejszych kwestii, o którą pytała pani ambasador to kwestia naszych działań w zakresie walki z przestępstwami z nienawiści. To był ważny temat – przyznał w rozmowie z wpolityce.pl.

RPO dodał też, że w rozmowie poruszono również temat telewizji TVN. Bodnar stwierdził też, że rozmawiał z ambasador USA "o poziomach i standardach wolności słowa w Polsce". "Przedmiotem rozmowy były węzłowe problemy związane z przestrzeganiem praw człowieka. Rzecznik poinformował o kompetencjach i działalności swojego urzędu. Przedstawił również stanowisko w kilku ważnych dla obywateli sprawach, w tym dotyczące zagadnień konstytucyjnych" – poinformowano za to w komunikacie na stronie RPO.