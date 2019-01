"To tak, jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca". O co chodziło premierowi?

– Niektórzy ekonomiści porównują ten program do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Więc mam taki apel, żeby właśnie tego nie robić, bo to bardzo różne programy. Porównywanie OFE do Pracowniczych Planów Kapitałowych to trochę tak, jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji dotyczącej PPK.