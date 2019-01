Ważna wiadomość dla kierowców. Policja prowadzi specjalną kontrolę

"Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrole prowadzone są na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi" – wyjaśnia w komunikacie Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Celem dzisiejszej akcji jest egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach krajowych, stanowiących główne ciągi komunikacyjne kraju. Policjanci będą przypominać kierowcom, jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną, czyli taką, przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem.

"Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość może być czynnikiem, który spowoduje, że nie opanujemy w porę prowadzonego pojazdu, co może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych" – czytamy w oświadczeniu KGP.

Mundurowi podkreślają, że wtorkowa akcja ma charakter przede wszystkim prewencyjny, ale ci kierowcy, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości i ją przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Policja apeluje, aby pamiętać, że bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków, m.in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni oraz własnych umiejętności.