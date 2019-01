"Proszę mnie nie mieszać w swoich błyskotliwych przemówieniach". Szyc odpowiada Morawieckiemu

– Niektórzy ekonomiści porównują Pracownicze Plany Kapitałowe do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Więc mam taki apel, żeby właśnie tego nie robić, bo to bardzo różne programy. Porównywanie OFE do Pracowniczych Planów Kapitałowych to trochę tak, jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca – powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji dotyczącej PPK.

Na słowa premiera zareagował już Borys Szyc. Aktor zaapelował do szefa rządu, aby nie mieszać go "w błyskotliwych przemówieniach do polityki" "Zwłaszcza w tak trywialny sposób. Recytacja fraszek wystarczy" – napisał.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych, współtworzonego przez pracowników, pracodawców a także państwo.

Projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych jest jednym z kluczowych programów zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Głównym założeniem PPK jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa polskiego kapitału niezbędnego dla przyszłego rozwoju naszego kraju. PPK mają umożliwić gromadzenie długoterminowych oszczędności, wypłacanych po zakończeniu aktywności zawodowej. Gromadzone w ten sposób środki mają stanowić prywatną własność uczestników, a pierwsze grupy pracowników mogą zacząć oszczędzać już w połowie 2019 r.

W lipcu reprezentatywne organizacje związków zawodowych: NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych oraz reprezentatywne organizacje pracodawców przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy.