12 sędziów zdecydowało się pozostać w stanie spoczynku

Nowelizacja ustawy o SN jest odpowiedzią na postanowienie TSUE, który kazał przywrócić do orzekania sędziów odesłanych wcześniej w stan spoczynku.

Dzięki temu do pracy w SN powróciło 22 sędziów, a do NSA 14 sędziów. Znowelizowana ustawa daje jednak sędziom, którzy przekroczyli 65 rok życia możliwość pozostania w stanie spoczynku. Ci którzy się na to zdecydują, będą mogli zachować pełne wynagrodzenie jakie dotąd pobierali, a nie jedynie jego 75 proc., które przysługuje sędziom odchodzącym w stan spoczynku w trybie normalnym.

Wśród sędziów SN tylko Józef Szewczyk, sędzia Izby Karnej SN, zdecydował się pozostać w stanie spoczynku.

Czytaj także:

Kuriozalna sytuacja w SN. Sędziowie nie wiedzą, jak zwrócić odprawyCzytaj także:

Do TSUE wpłynęły uwagi ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. Nie tylko Polski