W kościołach przybywa wiernych

ISKK opublikował dane za 2017 rok, z których wynika, że na msze święte w niedziele chodziło 38,3 proc. katolików, a do komunii przystępowało 17 proc. wiernych. Jest to niewielki wzrost w stosunku do roku 2016, kiedy zanotowano najniższy udział katolików w mszach od 1980 roku.

Ponadto wzrosła liczba udzielonych sakramentów Chrztu. W 2016 roku udzielono ich 374 tys., a w 2017 r. 392 tys.

Maleje natomiast liczba ślubów katolickich. W 2017 roku było ich o 3 tys. mniej niż w 2016 roku.