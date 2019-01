O. Rydzyk dopiął swego. Ruszyła budowa ciepłowni w Toruniu

Jak przypominał na antenie Telewizji Trwam duchowny, budowa odwiertu była wstrzymana, ponieważ poprzedni rząd odmówił udzielenia dotacji na inwestycję.

Podzielmy się radością. Po wielkich bólach, bo przecież Tusk wstrzymał nam dotację, udało się - powiedział.

Budowa ciepłowni ruszyła kilka dni temu. Będzie ona korzystać z odwiertu geotermalnego i w ten sposób zasili sieć ciepłowniczą PGE Toruń.

Zdaniem o. Rydzyka do tej pory pewnego rodzaju lobby blokowało budowę tego "dzieła". - Tak, jakby było jakieś lobby, które blokuje to, co polskie i to, co katolickie - komentował w TV Trwam.

Według przewidywań budowana ciepłownia może ogrzewać nawet 20 proc. domów w mieście.