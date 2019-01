Straż Pożarna zniechęcana do udziału w WOŚP? Kosiniak-Kamysz: To fatalna informacja

Jak donosi wp.pl, bazując na rozmowach ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, chcieliby oni wesprzeć finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jednak są zniechęcani przez swoich zwierzchników.

– Państwowa Straż Pożarna nie jest w stanie odpowiedzieć, czy będzie wspierać WOŚP. Nie ma sygnałów, aby były takie oczekiwania. (...) Zazwyczaj przekazujemy różne przedmioty na aukcje, ale nie znam szczegółów. Nie zbieramy informacji o tym, czy ktoś się w coś włącza – mówi w rozmowie z wp.pl Paweł Frątczak, rzecznik prasowy PSP.

Sprawę komentował w WP TV szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Fatalna informacja. To piękna akcja, która pomogła setkom tysięcy polskich pacjentów, najmłodszych i tych najstarszych. (...) Zawszę tę akcję wspierała Straż Pożarna, Policja, czy wojsko – zaznaczył Kosiniak-Kamysz, dodając, że WOŚP ma na celu zjednoczenie, a nie generowanie podziałów.

Dopytywany, czy to właśnie polityczne wypowiedzi Jurka Owsiaka nie powodują takich reakcji, stwierdził, że twórca WOŚP daje się czasem ponieść "ludzkim emocjom". – Jak się jest mocno atakowanym, to nie każdy jest w stanie to wytrzymać. To są ludzkie emocje – uznał.