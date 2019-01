Kukiz'15 zawiadamia prokuraturę ws. NBP. "Przerwijmy program #KorytoPlus"

Na konferencji prasowej przedstawiciele klubu Kuki'15 poinformowali, że ugrupowanie składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa ws. NBP. Informacje o sprawie zamieszczono również w mediach społecznościowych klubu.

"Gigantyczne zarobki asystentek prezesa NBP Adama Glapińskiego to jawna niegospodarność, którą musi zająć się Prokuratura! Do tego dochodzi zarzut możliwej ingerencji Pani Wojciechowskiej w przetarg, który wygrała firma jej szwagra – sprawa skierowana do CBA!" – czytamy we wpisie na Facebooku Kukiz'15.

Kontrowersje wokół wynagrodzeń

Według ustaleń "Gazety Wyborczej" Martyna Wojciechowska inkasuje wraz z dodatkami 65 tys. złotych miesięcznie. Portal OKO.press twierdzi, że urzędniczka dostaje jeszcze 11 tys. złotych, bo zasiada w radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. NBP zaprzecza tym doniesieniom, ale jednocześnie nie ujawnia wysokości wynagrodzenia Wojciechowskiej.

O informacje w sprawie zarobków współpracownicy Glapińskiego zwrócił się oficjalne do prezesa NBP m.in. senator PiS Jan Maria Jackowski.

Czytaj także:

Andrzej Duda komentuje doniesienia o zarobkach w NBP. "Nie ukrywam, że zazdroszczę"Czytaj także:

Sprawa zarobków w NBP. Jasne stanowisko doradcy prezydentaCzytaj także:

Rzecznik prezydenta: Chciałbym wiedzieć jaka jest pensja pani Wojciechowskiej