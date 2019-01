Zjednoczona opozycja bez... Platformy Obywatelskiej? "Mało kto ufa teraz PO"

Jak zapewnia Onet wszystkie partie są gotowe do podjęcia rozmów z Grzegorzem Schetyną, ale w razie konieczności będą gotowe stanąć do wyborów bez porozumienia z PO.

Mniejsze partie od kilku tygodni negocjowały wejście do wspólnej koalicji. Politycy byli przekonani, że zanim usiądą do rozmów z Platformą Obywatelską, muszą mieć wypracowane wspólne stanowisko.

Podobno to sam Schetyna doprowadził do takiej sytuacji. Liderzy pozostałych partii przestraszyli się jego ostatnimi poczynaniami, gdy przejął 7 posłów Nowoczesnej, przez co ugrupowanie Lubnauer niemal nie straciło klubu.

– Nie doszłoby do tego, gdyby nie próba przejęcia Nowoczesnej przez Grzegorza Schetynę. Mało kto ufa teraz Platformie Obywatelskiej – przekonuje jeden z polityków w rozmowie z Onetem i wprost przyznaje, że teraz politycy opozycji będą silniejsi w nadchodzącej rozmowie ze Schetyną.

