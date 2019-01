"Rodzinka.pl" bez Karolaka? Aktor zabrał głos

– To prawda. Już wkrótce wracamy na plan, żeby pracować nad nowymi odcinkami, które zadebiutują na antenie TVN-u jesienią – potwierdził aktor.

Karolak zaznaczył jednak, że nowa rola nie zmienia jego planów, co do serialu "Rodzinka.pl" i nie zamierza z niego rezygnować. 14. seria rodzinnego serialu będzie kręcona do końca stycznia, a przerwę w zdjęciach do niej aktor wykorzysta na rolę w nowej produkcji TVN-u.

