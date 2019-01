"Matka Boska na równi z Czerwonym Kapturkiem". Eliza Michalik powraca

Michalik stwierdziła, że Matka Boska to postać, która może coś znaczyć "jedynie dla katolików".

– Czyli pewnego wycinka obywateli. Dla ludzi, którzy nie są katolikami, Matka Boska jest na równi z baśniami braci Grimm i opowieścią o Czerwonym Kapturku – oświadczyła popularna prezenterka.

Dziennikarka dodała, że zupełnie nie rozumie żadnych zapisów o ochronie uczuć religijnych.

– Mało tego, z opowieści o Matce Boskiej wiemy, że prawdopodobnie w ogóle by się nie obraziła. Kobieta, która urodziła syna jako dziewica po tym, jak w nocy przyśnił jej się jakiś facet, czyli Bóg - w sumie to nie wiadomo nawet, czy to był facet, ale ktoś i stwierdził, że ją zapłodnił, ale zostanie dziewicą, to myślę, że takiej kobiety już nic w życiu nie zdziwi. I z pewnością nie zdziwiłoby jej, że ktoś założył coś z jej wizerunkiem – mówiła Michalik odnosząc się dogłośnego incydentu Natalią Nykiel.

