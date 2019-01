Salvini jest już w Polsce. Uwagę internautów przykuł jeden szczegół

Matteo Salvini to wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch. Od 2013 roku stoi na czele prawicowej partii Liga Północna. Do Polski przyleciał na zaproszenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

Ministerstwo opublikowało na Twitterze krótki film z powitania Salviniego przez kierownictwo resortu. Szczególną uwagę przykuwa jeden szczegół. To widoczna na nagraniu kurtka włoskiego wicepremiera, a dokładnie zamieszczony na niej napis "Polizia". Strój Włocha jest już szeroko komentowany w sieci.

"Jeśli to był żart, to gratuluję. Bardzo udany" – pisze jeden z internautów pod nagraniem opublikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "Policja przyjechała do Brudzińskiego w samo południe. Pozdrawiam" – żartuje inny.

Z Matteo Salvinim jeszcze dziś spotka się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z kolei wczoraj z innym włoskim wicepremierem i liderem Ruchu Pięciu Gwiazd, Luigi di Maio, rozmawiał przewodniczący ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz.

