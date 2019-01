Adamowicz: Ciekawe co by było gdyby ktoś wystawił taki polityczny akt zgonu Kaczyńskiemu

– Odwołam się od decyzji o umorzeniu tego śledztwa. Akt zgonu to nie krytyka, to coś nacechowane bardzo negatywną treścią. Ciekawe co by było gdyby ktoś wystawił taki akt Kaczyńskiemu albo Dudzie – stwierdził prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, odnosząc się do dzisiejszej decyzji prokuratury.

Opinia, a nie nawoływanie do nienawiści

– Śledztwo umorzono, ponieważ prokuratura w działaniach organizacji nie doszukała się znamion przestępstwa – poinformowała dzisiaj Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jak uzasadniła dalej prokuratura, intencją wystawienia „politycznych aktów zgonu” nie było nawoływanie do nienawiści, ale wyrażenie niezadowolenia z podejmowanych przez prezydentów inicjatyw.

„Poprzez zamieszczenie na aktach zgonu godła nie doszło do jego znieważenia, a treść nie była publicznym nawoływaniem do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych, wyznaniowych czy etnicznych. Nie można też mówić o obraźliwej czy wulgarnej treści” – podano dalej w uzasadnieniu prokuratury.

"Polityczne akty zgonu" dla prezydentów

W lipcu 2017 roku w ramach sprzeciwu wobec przyjmowania przez Polskę uchodźców, Młodzież Wszechpolska opublikowała w mediach społecznościowych "akty zgonu politycznego" prezydentów miast, którzy podpisali "Deklarację prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji”.

"Akty zgonu politycznego" tzw. »parszywej jedenastki« już gotowe. Poniżej, prezentujemy »akt zgonu politycznego« Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tak jak zapowiadaliśmy, mamy nadzieję, że w najbliższych wyborach samorządowych, wyborcy pokażą jej "czerwoną kartkę" – poinformowali na Facebooku działacze MW.

W związku z działaniami Młodzieży Wszechpolskiej we wrzesniu ub. roku gdańska prokuratura wszczęła śledztwo. Dotyczyło ono nawoływania do nienawiści oraz znieważenie symboli państwowych.

