Salvini: Polska i Włochy będą nowymi bohaterami Europy. Zmierzamy do nowej energii

Europa musi wrócić do swoich korzeni, a to w Europie w sposób szalony się neguje. Neguje się m.in. wartości rodziny. Ale zmierzamy do nowej energii. Polska i Włochy będą bohaterami nowej wiosny europejskiej – mówił na konferencji prasowej po spotkaniu z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim wicepremier Włoch Matteo Salvini.