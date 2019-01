Spotkanie Kaczyński-Salvini jak pakt Ribbentrop-Mołotow? Wałęsa szokuje

Na dzisiaj jest planowane spotkanie wicepremiera Włoch Matteo Salviniego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Były prezydent Polki Lecha Wałęsa porównał spotkanie obu polityków do tajnego paktu zawartego w 1939 roku przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, szefa dyplomacji ZSRR. To na mocy tego traktatu Niemcy i ZSRR porozumiały się w sprawie rozbioru Polski.

Po pewnym czasie Wałęsa zdecydował się jednak usunąć swój wpis.

Porównanie do Mussoliniego

Dzisiejsze spotkanie prezesa PiS z włoskim wicepremierem wzbudza olbrzymie emocje wśród działaczy opozycji. Sławomir Nitras z PO nie szuka, jak to robił były prezydent Lech Wałęsa analogii z III Rzeszą i ZSRR. W przeciwieństwie do laureata Pokojowej Nagrody Nobla z 1983 roku, Nitras porównał dzisiejsze spotkanie Kaczyński-Salvini do sojuszu, jaki II RP mogłaby zawrzeć z Włochami Mussoliniego.

– Gdybym miał szukać analogii, jakiegoś porównania, to musiałbym powiedzieć, że to jest tak, jak gdyby w latach 30-tych, przed II wojną światową, polski rząd zawierał jakieś tajne porozumienia z rządem Mussoliniego. To jest dokładnie tak, bo Mussolini też chciał nowego ładu europejskiego. Czym się to skończyło, dokładnie wiemy – przekonywał Nitras.