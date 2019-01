Kto lajkuje wpisy opozycji na Twitterze? Ciekawa obserwacja internauty

Twitter to obecnie najważniejsze narzędzie z zakresu mediów społecznościowych do komunikacji polityków z wyborcami. To za pomocą Twittera przekazywane są najważniejsze newsy, prowadzone są ożywione dyskusje, a także kreowana jest debata publiczna. Wiedzą o tym zarówno politycy partii rządzącej, jak i opozycji.

Jednak ukrywająca się pod nickiem "Immanuella" internautka zauważyła, że jeden z wpisów posła PO Tomasza Siemoniaka, byłego szefa MON, choć ma ponad tysiąc lajków na Twitterze, to wiele z tych polubień pochodzi od kont małych, choć takich, które zamieściły już wiele wpisów. Najczęściej nie posiadają one zdjęcia ani wiarygodnych danych.

Wpis Siemoniaka pochodzi z listopada ubiegłego roku i jak wiele innych dotyczy "łamania konstytucji przez PiS".

Czy to oznacza, że Platforma w swoich działaniach w Internecie posiłkuje się "armią trolli"? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi.