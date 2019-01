Bank Światowy podwyższa prognozę PKB Polski. Premier: Potencjał naszego kraju coraz bardziej dostrzegalny

Bank Światowy w wydanym we wtorek komunikacie poinformował o podwyższeniu prognozy wzrostu PKB Polski na 2019 r. do 4,0 proc. z 3,9 proc. Podwyżka dotyczy prognozy z października ubiegłego roku. Jednocześnie z szacunków instytucji wynika, że do 2021 r. nasza gospodarka zwolni do 3,3 proc.

"Cieszę się, że Bank Światowy docenia wzrost oraz dynamikę polskiej gospodarki i podniósł prognozę wzrostu PKB na rok 2019. Takie sygnały płynące ze strony instytucji międzynarodowych pokazują, że potencjał rozwojowy naszego kraju jest coraz bardziej dostrzegalny na świecie" – napisał premier na Twitterze.

