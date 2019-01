Mazurek o spotkaniu Salvini-Kaczyński. "Rozmowa pełna wzajemnego zrozumienia"

"Rozmowa pozytywna,pełna wzajemnego zrozumienia.Podniesiono kwestie w których istnieje rozbieżność poglądów pomiędzy PiS a Ligą.Rozmowy otworzyły drogę do dalszych kontaktów odnoszących się do kwestii przysieszenie rozwoju UE i zapewnienia UE właściwego miejsca w skali globalnej" – napisała Mazurek na Twitterze, komentując spotkanie.

Matteo Salvini to wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch. Od 2013 roku stoi na czele prawicowej partii Liga Północna. W wyborach w 2018 roku ugrupowanie osiągnęło najlepszy wynik w historii – 17,37 proc. Obecnie poparcie dla Ligi jest prawie dwukrotnie większe.

Polska i Włochy będą nowymi bohaterami Europy

Przed spotkanie z prezesem PiS, Salvini rozmawiał dzisiaj z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim.

– Europa musi wrócić do swoich korzeni, a to w Europie w sposób szalony się neguje. Neguje się m.in. wartości rodziny. Ale zmierzamy do nowej energii. Polska i Włochy będą bohaterami nowej wiosny europejskiej – mówił włoski wicepremier na konferencji prasowej po spotkaniu z Brudzińskim.