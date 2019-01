"Ciepło i przyjaźń". Matteo Salvini o spotkaniu z Kaczyńskim

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Matteo Salvinim, szefem włoskiego MSW i wicepremierem, odbyło się w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej.

Jak komentowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, rozmowy "otworzyły drogę do dalszych kontaktów odnoszących się do kwestii przysieszenie rozwoju UE i zapewnienia UE właściwego miejsca w skali globalnej".

Polska i Włochy będą nowymi bohaterami Europy

Przed spotkanie z prezesem PiS, Salvini rozmawiał dzisiaj z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim.

– Europa musi wrócić do swoich korzeni, a to w Europie w sposób szalony się neguje. Neguje się m.in. wartości rodziny. Ale zmierzamy do nowej energii. Polska i Włochy będą bohaterami nowej wiosny europejskiej – mówił włoski wicepremier na konferencji prasowej po spotkaniu z Brudzińskim.

Czytaj także:

Mazurek o spotkaniu Salvini-Kaczyński. "Rozmowa pełna wzajemnego zrozumienia"