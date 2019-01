Policja chce ukarania Scheuring-Wielgus

We wniosku zarzuca się posłance, że 26 sierpnia 2018 r. w Toruniu umieściła plakat z napisem "Baby Shoes Remember Stop Pedofilii" na bramie wejściowej do Bazyliki Katedralnej św. Jana Chrzciciela. Komendant Główny Policji w swoim wniosku zaznacza, że Joanna Scheuring-Wielgus zrobiła to bez zgody zarządzającego tym miejscem. Aby można było pociągnąć posłankę do odpowiedzialności karnej, konieczne jest uchylenie jej immunitetu.

"Jeśli mam być karana za to, że stoję po stronie ofiar a nie sprawców i ujawniam przypadki księży pedofilów to jestem z tego dumna. Z immunitetem czy bez NIE ODPUSZCZĘ!" – tak całą sprawę komentuje Scheuring-Wielgus.

Inicjatywa Baby Shoes Remember pochodzi z Irlandii. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem pedofilii w Kościele. Ma także upamiętnić ofiary. W Polsce akcja odbyła się 26 sierpnia w ponad 20 polskich miastach. Na kościelnych ogrodzeniach zawisły wówczas setki par dziecięcego obuwia – informuje portal Onet.