Arłukowicz udzielił pierwszej pomocy na pokładzie samolotu

Do dramatycznych wydarzeń doszło na pokładzie samolotu lecącego do Szczecin. Jeden z pasażerów zasłabł. Koniecznej pomocy lekarskiej udzielił mu obecny na pokładzie lekarz i poseł PO Bartosz Arłukowicz.

"Brawa dla posła i lekarza Bartosza Arłukowicza za ogromne zaangażowanie i profesjonalną pomoc będącemu w bardzo złej kondycji pasażerowi lotu do Szczecina" – relacjonował na Twitterze obecny na pokładzie Filip Kochan z Banku Światowego.

FAKT24 przypomina, że nie był to pierwszy raz, gdy Arłukowicz miał okazję pomóc pasażerowi samolotu. W lipcu 2015 r., również na pokładzie maszyny lecącej do Szczecina, niespodziewanie zasłabł i stracił przytomność senator PO Sławomir Preiss. Arłukowicz natychmiast przystąpił do udzielania mu pomocy. Sytuacja była na tyle poważna, że samolot musiał awaryjnie lądować. Wtedy do pomocy dołączyli dwaj inni lecący tym samym samolotem politycy lekarze, Marek Hok z PO i Czesław Hoc z PiS – przypomina portal.