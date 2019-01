Schuman zdradzony

Tomasz Cukiernik: Co to jest Wigilia bezGranic?

Prof. Zbigniew Krysiak: Parady Schumana zdeformowały wiedzę o Robercie Schumanie, a nasz Instytut Myśli Schumana działa w kierunku tego, by pokazać prawdziwego Schumana, jego wartość i potencjał do tego, by powrócić do jego idei Europy. W związku z tym realizujemy takie dzieła jak Wigilia bez Granic, w ramach którego pokazujemy istotę budowania relacji. Polega to na tym, że polskie rodziny zapraszają do swojego domu na Wigilię cudzoziemców mieszkających i pracujących w Polsce.To tworzy bardzo dobry wizerunek Polski.