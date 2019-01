Wstrząs w kopalni Rudna. Są ranni

Wstrząs miał miejsce dzisiaj nad ranem, o godzinie 4:20, w Zakładzie Górniczym Rudna, należącym do KGHM Polska Miedź. Do wypadku doszło na poziomie 1170 metrów, w miejscu gdzie znajdowało się czterech górników, trzech z nich trafiło do szpitala.

Jak podała Anna Osadczuk, pełniąca obowiązki dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź, górnicy trafili do szpitala z urazami w okolicach bioder, głowy i nóg.

Do zdarzenia doszło w oddziale G-24 w ruchu północnym ZG Rudna. Do zakładu przyjechali już przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Czytaj także:

Śmiertelny wypadek w kopalni Piast w Bieruniu