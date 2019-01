Skąd Glapiński wiedział o działaniach ws. Chrzanowskiego? PO kieruje pytanie do Ziobry

Podczas wczorajszej konferencji prezes NBP Adam Glapiński zadziwił wszystkich, mówiąc, że jego były podopieczny, były szef Komisji Nadzoru Finansowego, Marek Chrzanowski, zatrzymany pod zarzutem przekroczenia uprawnień, wkrótce wyjdzie na wolność.

Marta Globik z PO podczas konferencji prasowej wyraziła zaniepokojenie "dużą wiedzą" prezesa NBP na temat postępowania prokuratorskiego względem Marka Chrzanowskiego.

– Kierujemy pytanie do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Pytamy o to, czy pan prezes NBP ma wgląd w postępowanie prokuratorskie. Czy prezes Glapiński kontaktował się z Markiem Chrzanowskim. Czy być może prezes Glapiński odwiedzał w areszcie Marka Chrzanowskiego. Skąd człowiek, który pełni bardzo ważną funkcję jako prezes NBP, banku centralnego naszego kraju, ma wiedzę o tym, kiedy areszt opuści człowiek oskarżony o propozycję korupcyjną w KNF i jaki wpływ ma pan prezes Glapiński na toczące się postępowanie prokuratorskie – mówiła do dziennikarzy w Sejmie.