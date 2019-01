Będzie strajk nauczycieli? MEN przedstawia kolejne propozycje, ZNP mówi o "pustosłowiu"

Do 28 stycznia jest czas na konsultacje ws. rozporządzenia MEN dot. minimalnych stawek nauczycieli. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra edukacji w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia, płace zasadnicze nauczycieli wzrosną w 2019 roku, zależnie od stopnia awansu zawodowego, od 121 do 166 zł brutto. Z tabeli, która jest załącznikiem do projektu wynika, że wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym (stanowią oni około 96 proc. wszystkich nauczycieli) będzie wynosiło: dla nauczyciela stażysty – 2538 zł brutto (wzrost o 121 zł brutto), nauczyciela kontraktowego – 2611 zł (wzrost o 124 zł), nauczyciela mianowanego – 2965 zł (wzrost o 141 zł) i nauczyciela dyplomowanego – 3483 zł (166 zł).

W czwartek minister edukacji po raz kolejny spotkała się z przedstawicielami ZNP, Forum Związków Zawodowych oraz oświatowej "Solidarności". – MEN nie przedstawiło żadnej propozycji, nie padły żadne konkrety. To pustosłowie – powiedział wychodząc z rozmów przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.

Tymczasem Anna Zalewska poinformowała, że przedstawiła szereg korzystnych dla nauczycieli propozycji. – Rozmawiamy o różnych rozwiązaniach, które mają doprowadzić do zwiększenia pensji nauczycieli. Dzisiaj złożyliśmy kilka propozycji, liczonych w setkach milionów zł, od 1 września 2019, skutkujące dużymi kwotami dla nauczycieli. w roku 2020 i kolejnych; wynikają z dyskusji i tego, w jaki sposób mówi się o kłopotach nauczycieli – wskazała szefowa MEN.

Jedną z propozycji resortu jest to, że każdy nauczyciel, który będzie miał ocenę wyróżniającą, będzie co miesiąc otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie; zaproponowaliśmy związkom zawodowym, aby powrócić do wspólnych negocjacji z samorządem – to samorząd ustala pensję nauczyciela; MEN ustala wyłącznie minimalne wynagrodzenie. MEN chce także wprowadzić korzystniejsze warunki dla nauczycieli-stażystów. Resort chce także rozwiązać ostatecznie sporną kwestię tzw. godzin karcianych.

Anna Zalewska poinformował, że związki zgodziły się pochylić nad propozycjami. Do środy mają przedstawić swoje stanowisko. Jednocześnie media informują, że w czwartek lub w piątek ma zapaść decyzja o zawiązaniu sporu zbiorowego, który ostatecznie doprowadzi do strajku generalnego nauczycieli.