Bazy USA w Polsce? Wałęsa: Z militarnego punktu widzenia to bezsens

Lech Wałęsa został zapytany przez jedną z uczestniczek spotkania, czy popiera stacjonowanie obcych wojsk na terenie naszego kraju. – Chyba wiecie, że ten potencjał militarny, co ma świat, to może 11 razy zniszczyć życie na Ziemi. Mamy tyle broni, to jest nieprawdopodobne. Oni sprzeczają się o 12 raz. Nie będzie 12 razu, wystarczy, jak nas 11 razy zabiją. Z tego punktu widzenia zbrojenie wojska jest bezsensu, bo nasycanie jest maksymalne. Jednak świat jeszcze się nie ułożył, jeszcze różne kraje różnie postępują. Dla naszego komfortu, spokojnego życia dobrze, że Amerykanie nas bardziej chronią. Jeszcze dolarów trochę skubią, to się opłaca. Z militarnego punktu widzenia to bezsens, ale z praktycznego, komfortowego to fajnie – odpowiedział.

Były prezydent odpowiedział też na pytanie dot. ingerencji amerykańskiej ambasador w wewnętrzne sprawy Polski. – To nie jest typowy ambasador, dyplomata, ale ona ma gorące serce, prawie polskie takie. Widzi, że tu się nie dzieje dobrze. Ona to widzi i chce nam pomóc, ale nie wie jak. Ta pomoc nie zawsze wychodzi, bo jak się bardzo chce, to nie bardzo wychodzi. Oceniam ją wysoko, jeśli chodzi o te ludzkie, ambicjonalne chęci do działania. Powinna mieć lepszych doradców – odparł.