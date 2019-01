"Józef Piłsudski i kształt ustroju państwa". Zapis debaty "Do Rzeczy"

To była pierwsza z cyklu czterech dyskusji, jakie zorganizuje Muzeum Narodowe. Towarzyszą one wystawie „Krzycząc: Polska! Niepodległa 1918”.

Uczestnicy debaty zastanawiali się m.in., w jakim stopniu działania Józefa Piłsudskiego wynikały z jego wizji państwa, a w jakim – były skutkiem nieprzewidzianych wydarzeń I wojny światowej. Czy zamach majowy był wynikiem rozczarowania sytuacją wewnętrzną Polski? Jak zdefiniować ustrój Polski w latach 1926–1935? Ale nie była to tylko dyskusja o przeszłości. Dlatego paneliści poszukali odpowiedzi na pytanie, czy Polacy mogą dziś czerpać z wizji Marszałka, czy może jest to temat intersujący jedynie historyków idei. Czy można wyobrazić sobie ustrój zgodny z koncepcją Piłsudskiego, a zarazem odpowiadający realiom Unii Europejskiej? W końcu – kto ma prawo odwoływać się do dziedzictwa po Marszałku?

Kolejne debaty zaplanowano na 20 stycznia, 17 lutego oraz 10 marca 2019 r.