Prezydent odznaczył Agnieszkę Radwańską. "To dla mnie zaszczyt"

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w piątek popołudniu. Podczas wręczenia Krzyża byli obecni najbliżsi Radwańskiej oraz minister sportu Witold Bańka.

– Pani Agnieszko, przeszła pani do historii polskiego i światowego tenisa. Ale nie dwa miesiące temu, gdy zakończyła pani swoją zawodową karierę jako jedna z najbardziej, znanych, rozpoznawalnych i utytułowanych tenisistek, ale w 2005 roku, gdy wygrała pani juniorski Wimbledon, zdobywając dla Polski ten wtedy niebywały tytuł. Od tamtego czasu obserwowaliśmy pani karierę, cieszyliśmy się i kibicowaliśmy, ale przede wszystkim byliśmy dumni z pani pięknie rozwijającej się kariery i ogromnych sukcesów w świecie światowego tenisa – przemawiał prezydent Duda.

Najsłynniejsza polska tenisistka nie kryła emocji.

– Jestem naprawdę wzruszona. Czuję się bardzo doceniona. Takie odznaczenie to dla mnie zaszczyt. To nie koniec kariery. To kolejny etap w życiu. Jeszcze wiele przede mną. Będę starać się nadal reprezentować Polskę tak, jak tylko potrafię – zapewniła Radwańska.

Jest to trzecie odznaczenie państwowe Agnieszki Radwańskiej. W 2013 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. Otrzymała również odznakę Honorową "Bene Merito".

Koniec kariery

Prawie dwa miesiące temu najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwańska poinformowała o zakończeniu swojej kariery. Powodem jej decyzji było pogarszające się zdrowie Polki.

"Pragnę podzielić się z Wami jedną z moich najważniejszych życiowych decyzji. W dniu dzisiejszym, po 13 latach zawodowego grania, kończę swoją przygodę z zawodowym tenisem. Nie jest mi z tym łatwo. W głowie jeszcze tyle wspomnień, emocji zwycięstw tych dwudziestu zdobytych turniejów i tych blisko sześciuset wygranych meczów. Niestety nie mogłam już trenować jak dawniej, a organizm i tak coraz częściej odmawiał posłuszeństwa. W trosce o swoje zdrowie, z pełną świadomością obciążenia, jakie niesie rywalizacja na tak wysokim poziomie, nie jestem już w stanie zmobilizować swojego organizmu do jeszcze większej eksploatacji" – napisała Radwańska.

Za jej dotychczasową karierę podziękował wtedy prezydent Duda.

"Szanowna Pani Agnieszko! Dziękujemy za wszystkie sukcesy i wspaniałe promowanie Polski na światowych kortach!" – napisał prezydent na Twitterze.