Minister środowiska rekomenduje, by nie strzelano do ciężarnych loch

Ze względu na przypadki występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF), czyli śmiertelnej dla świń choroby, planowane są wzmożone polowania na dziki. Część ekologów oraz opozycja przekonywała, że odstrzał dzików może oznaczać wyeliminowanie tego gatunku z polskiej przyrody.

Dodatkowo w mediach pojawiła się również informacja, że w ciągu tylko jednego weekendu planowany jest odstrzał 210 tys. dzików. – Plan przewiduje odstrzał 185 tys. dzików na ten rok. Pojawiająca się w mediach liczba 210 tys., to liczba z sufitu, nie wiadomo skąd się wzięła. W ciągu jednego weekendu nie byłby nawet możliwy odstrzał takiej liczby dzików. Od marca do listopada pozyskano 168 tys. dzików – mówił minister środowiska Henryk Kowalczyk w radiowej Jedynce.

"W związku z niewłaściwą interpretacją pisma z 21 listopada 2018 roku (…) jakie skierowała do panów pani Małgorzata Golińska sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, w którym znajdowała się prośba o intensyfikację odstrzału dzików, w tym loch zanim przystąpią do rozrodu, zwracam uwagę na fakt, że pismo nie nakazywało strzelania do ciężarnych loch” – napisał minister środowiska Henryk Kowalczyk w piśmie skierowanym do Łowczego Krajowego Piotra Jenocha oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie z 1 sierpnia 2017 roku, które zezwala myśliwym polować na dziki – niezależnie od wieku i płci – przez cały rok. "Jednocześnie rekomenduję wszystkim myśliwym wstrzymywanie się od dokonywania odstrzału prośnych oraz prowadzących młodych loch” – napisał.

