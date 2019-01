Wielka Brytania: Polak trafił do szpitala. Zaatakował personel

Awantura wszczęta przez Polaka miała miejsce 15 grudnia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z raną głowy. Personel, który z nim jechał karetką ostrzegł pracowników szpitala, że pacjent jest agresywny.

Mężczyzna nie reagował na jakiekolwiek próby uspokajania. Jednego z sanitariuszy uderzył w głowę, potem próbował uciekać. Podczas próby opatrzenia rany, Polak uderzył jednego z ochroniarzy, a następnie kopnął kolejnego pracownika szpitala.

To jednak nie koniec sprawy. Mężczyzna po opuszczeniu placówki zaczął pić wódkę i ponownie się zranił. Kolejny raz został przyprowadzony do szpitala. Tym razem towarzyszyła mu policja, co jednak nie ostudziło jego emocji: kopnął jednego z policjantów w ramię, a następnie ochroniarza w twarz.